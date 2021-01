Administração Municipal de Formigueiro inicia o mandato com planejamento

A primeira atividade do prefeito reeleito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú e do vice-prefeito, Gilson Murilo B. Severo, neste primeiro dia de mandato foi reunir os secretários.

O prefeito Xiru falou da felicidade de poder continuar no cargo. Disse também, da importância da presença do vice-prefeito junto as decisões do governo municipal.

Para os secretários de município, o prefeito voltou a reafirmar, a competência e o comprometimento de todos na gestão passada e falou da certeza que o mesmo empenho vai fazer a diferença no novo governo em curso.

O vice-prefeito, Gilson Murilo D. Severo, afirmou que será um vice atuante e se colocou a disposição de todos para ajudar no desempenho das secretárias.

Xirú pediu ainda um começo com calma e organização. Solicitou à todas as Secretárias e deu prazo para a elaboração de um Plano de Ação de Trabalho para 2021.

Falou da importância de adotar protocolos de procedimentos para o funcionamento dos diversos setores da Administração Pública Municipal.

A reunião contou com a presença dos secretários:

Isabel Fantinel – Educação

Fabiano da Luz – Administração.

João Laerte M. Ferreira – Fazenda

Alvaro Trojan – Obras

Mateus Ruviário – Saúde

Fonte: Prefeitura de Formigueiro