Administração de Dona Francisca busca a permanência da Inspetoria Veterinária no município

Na manhã desta terça-feira, dia 16 de junho, o prefeito de Dona Francisca, Edaleo Dalla Nora, juntamente com a secretária de Administração e Planejamento, Laura Hermes, e o secretário de Finanças, Maiquel Raddatz, recebeu o coordenador Regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Celso Carvalho e o servidor, Arildo Ramos Teixeira.

A reunião, que aconteceu por extrema necessidade, teve a finalidade de garantir a continuidade dos serviços prestados pela Inspetoria Veterinária do município.

A Administração deverá elaborar um termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a fim de executar ações para fomento à produção animal, à defesa sanitária, à zootecnia, à inspeção e à fiscalização de produtos de origem animal, por meio desta Inspetoria.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca