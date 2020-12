A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Dona Francisca conta com mais um veículo que será usado para serviços administrativos.

O veículo 0 km é um Fiat Uno Atractive 1.0, cor branca, ano 2020, modelo 2021. O mesmo foi adquirido com recurso Pré-sal, através do pregão eletrônico 02/2020, no valor de R$ 48.900,00.

O veículo foi entregue oficialmente para a Administração no dia 15 de dezembro de 2020.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca