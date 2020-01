Acompanhamento e fiscalização de obras do Governo do Estado na zona rural da região

O coordenador regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Celso Carvalho, esteve nos municípios de Faxinal do Soturno e São João do Polêsine na manhã de sexta-feira, dia 3, para fiscalizar obras rurais realizadas em 2017 pelo Governo do Estado em parceria com as Prefeituras Municipais. Cada município recebeu cerca de R$ 34 mil em recursos estaduais oriundos da Consulta Popular.

Em Faxinal do Soturno, Cardoso foi recebido pelo prefeito em exercício, Lourenço Domingos Moro. Os recursos foram utilizados para a construção de quatro bueiros e drenagem de 15 mil metros de sarjetas nas estradas de Santos Anjos até Guarda Mor.



Em São João do Polêsine, o coordenador esteve reunido com o prefeito Matione Sonego. O valor repassado pelo Estado foi utilizado na construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado.

Ambos os investimentos foram visitados, comprovando o destino correto dos recursos que estão beneficiando os moradores das localidades com melhores condições de trafegabilidade das estradas e oferecendo melhor escoamento da safra produzida pelos agricultores.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr