Ações em prol do Hospital Paraíso, de Paraíso do Sul  

Na tarde de domingo, 21, os vereadores da bancada do MDB, de Paraíso do Sul, Jones Radiske, Kátia Katia Schlesner e Patrícia Parreira, acompanharam a visita do deputado estadual, Beto Fantinel e de seu chefe de Gabinete, Valério Trebien, ao Hospital Paraíso.

A instituição luta pelo aumento no número de leitos Covid-19 e também pede a reavaliação do contrato com o Estado em busca de recursos e melhorias.

O documento com as necessidades do Hospital será discutido nesta semana pelo deputado Beto Fantinel com lideranças da Secretaria de Saúde do Estado.

No sábado, dia 20, a Igreja Evangélica Congregacional da Vila Paraíso e a Igreja Assembleia de Deus se mobilizaram em oração em frente ao Hospital, em prol da saúde, dos profissionais da saúde, da equipe de funcionários, dirigentes, e pacientes.

A Igreja Evangélica Congregacional da Vila Paraíso também realizou a doação de produtos alimentícios e de limpeza.

Na última semana o Hospital Paraíso recebeu ainda a doação de vários equipamentos como aparelho de pressão, estetoscópio, pxímetro (verificar batimentos cardiácos), aparelho de HGT (da diabetes) e termômetro digital.

Em sua rede social a entidade agradeceu a solidariedade e apoio da comunidade para que o hospital possa continuar a prestar atendimento à população: “Mais uma vez a população demonstrou o quanto nossa instituição é querida por todos. Há poucos dias, fizemos uma publicação na qual solicitávamos ajuda para aquisição de materiais em falta aqui no hospital. Em poucos dias, recebemos a doação de munícipes e até mesmo de pessoas de outros países. Somos imensamente gratos à todos que contribuem com o nosso HP, de todas as formas possíveis. Mais uma vez, muito obrigado à todos e desta vez em especial à Camila Lopes Sporl, Mariele Milbradt, Patrícia Kleinert, Vera Cristina Reetz, Farmácia Agafarma, Farmácia Sanar, Kátia Schlesner, Ivete Schlesner e Igreja Evangélica Congregacional da Vila Paraíso.”

Fonte: Hospital Paraíso