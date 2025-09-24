Acisa promove palestra “Atitude e mente de campeão” e reúne mais de 200 pessoas em Agudo

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa) segue com a agenda de atividades, promovendo encontros, palestras e eventos voltados ao fortalecimento da economia local e regional. Na última segunda-feira, dia 22, o aprendizado e inspiração marcou a noite no Clube Centenário de Agudo, onde a Acisa, em parceria com o Sebrae, promoveu a palestra “Atitude e mente de campeão”, conduzida pelo especialista Ronan Mairesse. O evento reuniu mais de 200 pessoas, entre lideranças e empreendedores da região, em um momento de reflexão sobre hábitos de liderança, disciplina e estratégias para o crescimento pessoal e profissional.

Durante sua apresentação, Ronan destacou como atitudes positivas e uma mentalidade focada podem transformar a trajetória de negócios e carreiras. A palestra trouxe exemplos práticos e aplicáveis, conectando o público às realidades enfrentadas no mundo empresarial.

De acordo com a Acisa, a proposta foi proporcionar conteúdo de alto impacto, capaz de gerar novas ideias e fortalecer a rede de empreendedores locais. O presidente da entidade, Maurício Barchet (foto), ressaltou a importância de iniciativas desse porte. “Nosso propósito é oferecer conhecimento, networking e inspiração para que nossos empreendedores possam crescer com segurança, coragem e estratégia. A presença maciça do público mostra que Agudo e região estão abertos a novos caminhos de desenvolvimento”, afirmou.

Com o apoio do Sebrae, o evento também demonstrou a relevância da parceria entre instituições na formação de lideranças e na promoção do associativismo como ferramenta de transformação.