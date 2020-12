Acisa de Agudo irá realizar eleição para nova diretoria

Está previsto para esta quarta-feira, dia 16, a Assembleia da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa). Na pauta está a prestação de contas e também a eleição da nova diretoria, porém é aguardada a definição das bandeiras quanto ao Distanciamento Controlado de prevenção ao Covid-19 do Governo do Estado para confirmar a realização do evento.

Com prazo de inscrição encerrado na última sexta-feira, dia 11, duas chapas concorrem na nova diretoria.

CHAPA 1

Presidente: Airton Leonardo Wilhelm

Vice-Presidente: Everaldo Augusto Friedrich

1ºSecretário: Cesar André Hentscke

2ª Secretário: Flaviano Steuernagel

1ª Tesoureiro: Leandro Muniz Schafer

2º Tesoureiro: Cesar Prevedello

CONSELHO FISCAL

Laercio Telvi Ziebell

Marcelo Fuzer

Alci Muller

– Suplentes

Carlos Henrique Roggia

Mauro Roberto Potter

Laercio Daniel Forsch

CHAPA 2

Presidente: Vagnei Losekann

Vice-Presidente: Luivonir Dorneles

1ºSecretário: Eder J. Kobs

2ª Secretário: Adriano Orlandi

1ª Tesoureiro: Valdir Halberstadt

2º Tesoureira: Margaret Alma Goltz Kesseler

CONSELHO FISCAL

Sergio Luiz Tessele

Cristiane Cleusa Stieler

Ego Bisognin

– Suplentes

Erasmo da Rosa Carvalho

Leani Paul

Rui Valdir Milbradt

A Acisa tem como atual presidente Héctor Eduardo da Cruz.