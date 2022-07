Acis de Faxinal do Soturno esteve reunida com integrantes do Senac

Foto: Acis

Na manhã desta quarta-feira, dia 20, foi realizada uma reunião da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) de Faxinal do Soturno com integrantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Santa Maria. Encontro ocorreu na sede da associação faxinalense e contou com a presença de Antonio Neuri Garcia, presidente da Acis; Ilson Facco Martins, Coordenador de Eventos da Acis; Karolaine Sarzi Sartori, Secretária Executiva da Acis; Paula Machado, diretora do Senac Santa Maria; e Guilherme Mirasso, da Soluções Corporativas.

Durante a reunião foram debatidas diversas pautas como sobre o desenvolvimento de capacitação profissional e turismo em Faxinal do Soturno, cursos para capacitar o empresário para ter um desempenho avançado nas empresas, cursos de capacitação do empregado, cursos para a população da Quarta Colônia para ter acesso ao mercado de trabalho, cursos para capacitar jovens para o primeiro emprego, entre outras.

Na oportunidade, também esteve presente o professor Cirilo Dalmolin. Na ocasião ele apresentou o Projeto Arborização Urbana e Rural de Faxinal do Soturno.