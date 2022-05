Acis de Faxinal do Soturno elegeu nova diretoria

Em assembleia realizada na noite da última quarta-feira, dia 18, no Esporte Clube Cruzeiro, foi realizada a eleição para escolha da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) de Faxinal do Soturno para os próximos dois anos.

Contando com a participação dos empresários associados da entidade, quem foi eleito para assumir a presidência no lugar de Paulo Ricardo Marzari, o Paulão, foi o advogado Antonio Neuri Garcia que terá como vice-presidente Graciano Manfio, empresário da Massas Fontaniva.

Ao final da assembleia, a nova diretoria agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição da comunidade, bem como do comércio local e regional, para contribuir da forma que for possível para o crescimento do município e da Quarta Colônia.

Confira como ficou composta a nova diretoria:

Presidente – Antonio Neuri Garcia, Antonio Neuri Garcia Advogados

Vice-presidente – Graciano Manfio, Massas Fontaniva

1º Secretário – Vanderlúbio Perdomo, Japel

2º Secretário – Fábio Piccinin, Piccinin Computadores e Telefonia

1º Tesoureiro – Juliano Thomaz – Veterinária São Francisco

2º Tesoureiro – Edson Salvieri, Supermax

Coord. de Evento – Ilson Facco Martins, Retrato Foto Digital

Coord. de Crédito SPC/Serasa – Luiz Fernando Muller, Caixa Econômica Federal

Coord. de Cursos e Palestras – Aline Spanevello, Posto do Geraldo

Coord. de Núcleos de Empreendedores – Maria Augusta Missio Marzari, Sicredi

Fonte: Acis

Foto: Paulo Paixão