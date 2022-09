Acis apresenta projeto de arborização de Faxinal do Soturno

Com o objetivo de proporcionar um diferencial aos turistas que visitam Faxinal do Soturno, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis), representada pelo seu vice-presidente Graciano Manfio, apresentou na terça-feira, dia 27, no gabinete do prefeito, um projeto de arborização e manutenção de estradas com árvores de Ipê.

Participaram o prefeito, Clovis Alberto Montagner, o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari, a Chefe do Escritório Municipal de Emater, Bruna Neubauer, o Engenheiro Agrônomo Diogo Vendruscolo e o vice-presidente da Acis Graciano Manfio.

No encontro foi discutida a viabilidade de execução do projeto. De acordo com o prefeito Clovis, a Administração Municipal e a Emater farão uma análise de locais para iniciar o plantio das mudas de Ipê, inicialmente em espaços públicos e também em propriedades de faxinalenses que tenham interesse em abraçar a ideia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno