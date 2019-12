Acidente deixa um morto e três feridos no interior de Agudo

Um homem morreu e outros três ficaram feridos em um acidente no final da tarde de terça-feira, dia 24, em Agudo. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta de 17h30min, na localidade de Linha Nova, interior do município.

O motorista de um caminhão com carregamento de lenha perdeu o controle do veículo e tombou. Com isso, ele e outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves. No entanto, um quarto ocupante morreu no local. De acordo com os bombeiros, a vítima, identificada como Gilson Markendorf estaria em cima da carga do caminhão no momento do acidente.

O veículo foi recolhido pela perícia e a Polícia Civil já investiga o caso.

Fonte: Diário de Santa Maria