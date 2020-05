Acidente de trânsito na RSC-287 em Paraíso do Sul

Dois veículos com placas de Paraíso do Sul envolveram-se num acidente trânsito na tarde desta quinta-feira, dia 21, na RSC-287, próximo a entrada da cidade de Paraíso do Sul.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul, um veículo Monza teria atravessado o asfalto e cortado a frente do veículo Verona, que seguia no sentido Paraíso do Sul/Santa Maria. Com a força do impacto o Verona foi parar no barranco ao lado do asfalto.

O caroneiro de um dos veículos sofreu lesões leves e foi socorrido pela ambulância da Prefeitura de Paraíso do Sul.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Novo Cabrais, Bombeiros Voluntários e Brigada Militar de Paraíso do Sul.

Fotos: Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul