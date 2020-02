O trânsito está em meia-pista na ERS-348, em Agudo, próximo ao trevo de acesso a Escola Municipal Santos Reis, devido a um acidente de trânsito.

Conforme informações da Brigada Militar, o motorista de um caminhão, com placas de Faxinal do Soturno, perdeu o controle do veículo, vindo a capotar. O motorista não teve ferimentos.

É aguardada a chegada da Polícia Rodoviária Estadual de Novo Cabrais para o registro da ocorrência.

Fonte: Rádio Alternativa FM