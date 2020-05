Registrado nesta manhã de segunda-feira, dia 18, um acidente de trânsito com vítima fatal na ERS-149, entre Faxinal do Soturno e Nova Palma.

Segundo testemunhas, um caminhão Volvo, com placas de Estrela, tombou na rodovia e acabou ocasionando a morte do motorista. Não há informações sobre a circunstância do acidente.

Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendem a ocorrência neste momento.