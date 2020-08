Acidente de trânsito deixa três feridos em São Sepé

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito nesta quinta-feira, 13, em São Sepé. O caso envolveu um Renault Clio, na Av. Julio Vargas, próximo da antiga sede do Correio do Povo.

O condutor seguia no sentido bairro/centro, quando perdeu o controle atingindo um poste de concreto. Tanto o motorista como uma mulher que seguia no banco do passageiro precisaram de apoio de equipes de resgate para serem removidos.

O terceiro ocupante, um menor de 12 anos, conseguiu sair do Clio com alguns ferimentos de menor gravidade.

Os três foram atendidos pela Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU e conduzidos para o Hospital Santo Antônio.

Fonte: O Sepeense