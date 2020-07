Acidente de trânsito deixa motociclista ferido em Restinga Sêca

Um acidente de trânsito entre um automóvel e uma moto ocorrido por volta das 18h10min desta segunda-feira, dia 27, na ERS-149, em Restinga Sêca, deixou um motociclista ferido.

Segundo informações da Brigada Militar, um veículo Siena, com placas de Restinga Sêca, seguia pela rodovia e, no sentido oposto, vinha uma motocicleta Honda CG, com placa de Restinga Sêca, momento em que o condutor do automóvel tentou ingressar na Rua Virgílio Carvalho Bernardes, instante em que ocorreu a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motociclista que sofreu ferimentos. O condutor do automóvel passa bem.

Ocorrência, que está em andamento, também é atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).