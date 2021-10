ACI/CDL doa dois equipamentos para Focinhos de Restinga

Na noite do último sábado, dia 9, a Associação do Comércio e Indústria e Câmara de Dirigentes Lojistas (ACI/CDL), ambas entidades de Restinga Sêca, doaram um carrinho de cachorro-quente e uma máquina pipoqueira elétrica para a Associação Protetora de Animais de Restinga Sêca – Focinhos de Restinga (Apars).

Com esses dois aparelhos, que foram adquiridos ao valor de R$ 3,6 mil, a Apars, que é uma organização sem fins lucrativos, poderá arrecadar fundos para a manutenção das ações em prol dos animais, visto que a instituição tem um gasto mensal que ultrapassa R$ 3 mil já que, em média, são 750 kg de ração por mês, além de vacinas e medicamentos. A associação chegou organizar brechó e venda de brindes para obter mais recursos financeiros, mas o retorno não era o ideal.

Nesta segunda-feira, dia 11, a instituição estará presente no evento em comemoração ao Dia das Crianças, no Centro de Eventos, onde irá vender cachorros-quentes no valor de R$ 5,00. Além disso, haverá uma feirinha de adoção animal, em razão do Dia Municipal da Adoção Animal, celebrado no dia 12, em lei municipal criada em 2018 (Lei Nº 3388/2018).