ACI/CDL de Restinga Sêca retoma atendimentos em sua sede

Com a publicação do Decreto da Prefeitura de Restinga Sêca permitindo a reabertura do comércio no município com os devidos cuidados de prevenção ao Covid-19, a Associação do Comércio e Indústria e Câmara de Dirigentes Lojistas (ACI/CDL) retornaram as atividades em sua sede nesta sexta-feira, dia 17.

Respeitando as regras do Decreto e as orientações das autoridades em saúde, os quais solicitam o uso de máscaras, além é claro de manter os critérios de higiene, segurança e evitando aglomerações, o atendimento na Rua Emílio Henrique Nagel, 516, é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Bingo Premiado

Com relação à promoção do Bingo Premiado promovido pela ACI/CDL que seria realizado no dia 27 de março e que foi transferida em razão da pandemia do Coronavírus, a orientação é que os consumidores continuem a guardar as Notas Fiscais das compras dos estabelecimentos comerciais que estão participando da campanha. Segundo a entidade, não há previsão de data para retomar a troca dos cupons pelas cartelas, bem como quando será realizado o bingo.