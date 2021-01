Acertado trabalho conjunto entre Corsan e o Município de Agudo

A projeção de expansão de redes da Corsan para atender mais de 200 famílias de Agudo que atualmente não tem água potável de qualidade foi tema de reunião realizada no dia 22 de janeiro na Câmara de Vereadores de Agudo.

O encontro contou com a presença do prefeito, Luis Henrique Kittel, do vice-prefeito, Pedrinho Müller, de todos os vereadores do município, do deputado estadual Adolfo Brito, do superintendente da Corsan de Santa Maria José Epstein, do gestor da Corsan de Agudo, Jair Drescher, e outras lideranças e representantes de entidades.

Foi acertada a expansão de redes d’água para as localidades de Várzea do Agudo, Cerro Chato e Vila Graebner.

De acordo com o deputado Adolfo Brito, o município terá que aprovar aditivos ao convênio atual para atender as famílias desde a cidade até Cerro Chato (Escola Dom Érico Ferrari, 9km). Também a extensão para Várzea do Agudo, inicialmente até a curva do cotovelo, podendo se estender até as proximidades da escola da Várzea e na sequencia a outras comunidades, como expansão em Linha Teotonia e Porto Agudo.

Outro assunto tratado foi quanto a possibilidade de realização de uma audiência para tratar sobre a questão da curva do cotovelo, na ERS-348 na Várzea do Agudo, local de inúmeros acidentes na rodovia.