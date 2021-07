Ação Social Paroquial de Formigueiro realiza a entrega de uma casa

Na última quinta-feira, dia 1º, a Ação Social Paroquial – Mãos da Esperança do município de Formigueiro realizou mais uma boa ação para os mais necessitados. Desta vez foi a entrega de uma casa para uma família carente da Vila Scherer.

Contando com o apoio de diversas pessoas e entidades, o custo da obra foi de R$ 11 mil com dinheiro de doações e das vendas do bazar da Ação Social Paroquial que está localizada aos fundos do Clube União Formigueirense, espaço este cedido pelo Poder Executivo.

Esta já é a segunda residência entregue pelo grupo neste ano, quando a primeira foi na localidade de Fundo do Formigueiro.

“Ficamos muito realizadas com essa entrega, junto com a Cotrisel, nós da Igreja Católica, a Emater estava junto e toda a comunidade. Esta é a segunda casa que a gente entrega com muito orgulho”, revela com emoção e orgulho Marisa Magalhães, presidente da Ação Social Paroquial – Mãos da Esperança, em entrevista à Rádio Integração.

Durante o ato de entrega da casa, além dos agraciados com a moradia e integrantes da Ação Social Paroquial, também esteve presente o padre Alcione Carvalho.