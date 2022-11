Ação alerta para a prevenção da Dengue em Silveira Martins

Nos dias 18 e 21 de novembro a equipe do Estratégia de Saúde da Família (ESF), juntamente com a Vigilância Sanitária/Ambiental de Silveira Martins, realizou ações de prevenção e combate à Dengue e ao mosquito Aedes Aegypti.

As ações foram realizadas na Escola Estadual Bom Conselho, nas repartições da Prefeitura de Silveira Martins e em estabelecimentos comerciais do município. Durante a ação, foi resslatada a importância de ter atitudes de prevenção e que a população sempre deve estar atenta nos cuidados com a saúde e com o meio ambiente.

Durante as visitas foram repassadas algumas recomendações como evitar água parada, esvaziar garrafas, limpar pátios e piscinas, não estocar pneus, higienizar potes de água e alimentos dos animais, não acumular água em calhas e lajes, eliminar todos os locais ou objetos que possam acumular água parada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins