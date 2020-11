Abertura Oficial da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul é cancelada

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) entregaram na segunda-feira, 23 de novembro, à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), um documento que cancela a Abertura Oficial da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul, em 2020. Assinado pelos presidentes Benício Albano Werner, da Afubra, e Iro Schünke, do SindiTabaco, foi recebido pelo secretário estadual Covatti Filho.

Segundo o vice-presidente da Afubra, Marco Antonio Dornelles, o cancelamento do evento deve-se à pandemia de Covid-19. “Estamos vivendo momentos de insegurança e para resguardar a saúde e a integridade de todos que participam da Abertura da Colheita definimos por não realizá-la em 2020”, explica Dornelles. O secretário Covatti Filho destacou que o cancelamento é a melhor decisão e que, em 2021, se retoma o evento.

ABERTURA – A Abertura da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul é um evento oficial do Governo do Estado e reconhece a importância da cadeia produtiva. É promovida pela Seapdr em parceria com a Afubra e SindiTabaco, de forma itinerante. A primeira foi realizada em Venâncio Aires, em 2017; a segunda, em 2018, em Canguçu; e a última, em 2019, no município de Arroio do Tigre.

Fonte: Afubra