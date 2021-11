Aberto processo seletivo para o programa bolsa estágio Ciee para Restinga Sêca

Abriu nesta segunda-feira, dia 22, o período de inscrições para o processo seletivo para o programa de bolsa estágio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) para Restinga Sêca.

As inscrições, que encerram no dia 30 de novembro, podem ser realizadas na Prefeitura de Restinga Sêca das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h. São ofertadas vagas para concessão de bolsas auxílio estágio e cadastro reserva para os seguintes cursos de nível superior, técnico e médio: Administração, Direito, Educação Especial, Ensino Médio, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Serviço Social, Técnico de Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática, Técnico em Secretariado e Técnico de Enfermagem.

A prova será realizada no dia 3 de dezembro, às 14h, no Polo Educacional Superior de Restinga Seca. Os candidatos deverão estar com 20 minutos de antecedência no local e é obrigatório ao candidato a apresentação de documento de identificação com foto e o uso da máscara.

Clique AQUI e acesse o edital