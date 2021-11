Aberto processo seletivo para contratação de professores para Agudo

A Prefeitura de Agudo abriu nesta segunda-feira, dia 22, o período de inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores.

Com as inscrições encerrando na próxima sexta-feira, dia 26, há oportunidades para professor de Anos Iniciais, com licenciatura em Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Educação Infantil, Geografia, História, Língua Alemã, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e licenciado em Música.

As inscrições são realizadas somente pela internet, quando é disponibilizado o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Agudo, das 7h30min às 9h30min e das 15h às 19h, na Avenida Borges de Medeiros, nº 1194, para quem não possui acesso á internet.

Clique AQUI e acesse o edital.

Clique AQUI para acessar o formulário de inscrição.