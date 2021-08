Aberto processo seletivo de estagiário para a Defensoria Pública de Faxinal do Soturno

Está aberto desde a última segunda-feira, dia 2, o processo seletivo de estudantes para estágio na Defensoria Pública de Faxinal do Soturno.

Conforme o edital, a instituição está ofertando uma vaga para estudante de curso superior em Direito, que esteja cursando entre o 4º e 8º semestre. A seleção se dará por meio de análise do histórico escolar, quando o candidato aprovado será remunerado pela bolsa-auxílio, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte para 30 horas de atividades semanais.

O prazo de inscrições encerra na próxima segunda-feira, dia 9, e devem ser realizadas somente pelo site da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (www.defensoria.rs.def.br).

Clique AQUI e acesse o edital.