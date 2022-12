Aberto processo seletivo de Assistente Social para Faxinal do Soturno

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 07/2022, que visa a contratação de um Assistente Social para atuação junto à Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno.

Os interessados podem se inscrever até segunda-feira, 12 de dezembro, na Prefeitura Municipal, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o horário fica alterado de acordo com o Decreto Municipal nº 3.127/2022.

A carga horária é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 3.852,73. A contratação será pelo período de seis meses, prorrogável por igual período.

Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente, apresentando ficha de inscrição preenchida e assinada, cópia de documento de identidade oficial com foto, comprovante de Graduação em Serviços Sociais, Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e currículo com comprovantes/títulos.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Clique AQUI e acesse o edital.