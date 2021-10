Aberto processo seletivo de Assistente Social para a Prefeitura de Dona Francisca

A Prefeitura de Dona Francisca publicou nesta quarta-feira, dia 29, o edital abrindo as inscrições para a realização de um processo seletivo para o cargo de Assistente Social, para atuar junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 6 de outubro, pela internet, onde o candidato deve enviar os documentos digitalizados solicitados no edital em um único arquivo em formato PDF para o email: administracao@donafrancisca.rs.gov.br , identificados como ‘’INSCRIÇÃO PSS010/2021’’.

O processo de seleção consistirá de um estudo de currículo e a pessoa contratada receberá um salário mensal de R$ 4.483,36, com carga horária semanal de 40 horas. O contrato é pelo período de um ano, podendo ser renovado por igual período.

Clique AQUI para acessar o edital.