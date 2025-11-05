Aberto o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026 em Formigueiro

A Prefeitura de Formigueiro, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, informa que estão abertas as matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026, no período de 03 a 28 de novembro de 2025.

O link de pré-inscrição será destinado somente aos alunos novos, ou seja:

* Crianças que ingressarão pela primeira vez na Educação Infantil;

* Alunos provenientes de outros municípios que desejam realizar a pré-inscrição na Rede Municipal de Ensino de Formigueiro.

– A pré-inscrição online pode ser feita pelo link:

https://formigueiro.educarweb.net.br/servi…/matricula-2026

As rematrículas ocorrerão somente de forma presencial, diretamente nas escolas municipais. As matrículas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão realizadas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação e Esportes.As matrículas abrangem a Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental (anos iniciais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Escolas da Rede Municipal:

E.M.E.F. Acácio Antônio Vieira – Fundo do Formigueiro (Pré-escola ao 5º ano, Tempo Integral)

E.M.E.F. São Vicente de Paulo – Colônia Antão Faria (Pré-escola ao 5º ano, Tempo Integral)

E.M.E.F. São João Batista – Cerro do Formigueiro (Pré-escola ao 5º ano, Tempo Integral)

E.M.E.F. Santa Rosa – Vila Rosa (1º ao 5º ano)

Centro Municipal de Educação Infantil Formiguinha – Centro da cidade (Creche de 4 meses a 3 anos, turno integral ou parcial; e Pré-escola de 4 a 5 anos, manhã ou tarde)

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Anos iniciais de alfabetização, para candidatos a partir de 15 anos, com aulas no turno da noite.

Idades para ingresso (completadas até 31 de março de 2026):

Creche: de 0 (a partir de 4 meses) a 3 anos

Pré-escola: de 4 a 5 anos

Ensino Fundamental: a partir de 6 anos

EJA: a partir de 15 anos

Documentos necessários para matrícula:

Certidão de nascimento e CPF da criança

Carteira de vacinação

Comprovante de escolaridade da Pré-escola (para matrícula no 1º ano)

Comprovante de residência dos pais ou responsáveis (conta de água ou luz)

CPF e RG dos pais ou responsáveis

Uniforme Escolar 2026

Durante o ato da matrícula, os pais e responsáveis deverão preencher a ficha de solicitação do uniforme escolar, que será oferecido gratuitamente aos estudantes da Rede Municipal.

Onde fazer a matrícula:

Presencialmente, nas escolas da Rede Municipal ou na Secretaria Municipal de Educação e Esportes

Online (somente para novos alunos) pelo link:

https://formigueiro.educarweb.net.br/servi…/matricula-2026

– Período: de 03 a 28 de novembro de 2025

Mais informações: (55) 3236-1075