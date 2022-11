Aberto o período de matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino de Silveira Martins

Abriu nesta quinta-feira, dia 24, o período de matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino de Silveira Martins.

Até o dia 30 de dezembro a confirmação da vaga para a Educação Infantil e Ensino Fundamental deve ser realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Frederico Savegnago. O horário de atendimento é das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

No ato da inscrição é necessário apresentar o documento de identidade do aluno (Certidão de Nascimento ou Registro Geral), comprovante/declaração de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal, CPF do aluno e do pai/mãe ou responsável legal, telefones para contato e e-mail do pai/mãe ou responsável legal. Também é obrigatório apresentar a Carteira de Vacinação atualizada, cartão do Programa Bolsa-Família se for o caso, cartão do Sistema Único de Saúde (Sus) e atestado que comprove que a criança está vacinada em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinas fornecido pela Unidade Básica de Saúde.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 3224-4860 ou 3224-1090.