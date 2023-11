Aberto o período de matrícula ou rematrícula nas escolas municipais de Restinga Sêca

Abriu nesta quarta-feira, dia 1º, e segue até o dia 30 de novembro, o período de matrícula ou rematrícula nas escolas municipais de Restinga Sêca.

Pais ou responsáveis devem se dirigir às escolas, em horário de expediente, para realizar a confirmação. Para as crianças que irão iniciar a vida escolar, são necessários 4 anos de idade completos até 31 de março de 2024 para frequentar o Pré-Escolar A, e 6 anos completos até 31 de março de 2024 para frequentar o 1º Ano do Ensino Fundamental.

Conforme a Prefeitura de Restinga Sêca, as matrículas e rematrículas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Três de Outubro deverão ser realizadas no turno da manhã, na Secretaria do Polo Educacional, localizado na Rua José Celestino Alves, n° 134.

Clique AQUI e acesse o edital.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.