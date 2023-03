Aberto o ano legislativo 2023 em Nova Palma

Os vereadores de Nova Palma retornaram aos trabalhos no Poder Legislativo na noite desta segunda-feira, dia 27, agora sob o comando da nova Mesa Diretora presidida pelo vereador Rodrigo Severo (MDB). Na oportunidade estava presente o representante do Executivo, o vice-prefeito Valcenir Giovelli.

Giovelli em sua fala agradeceu a Gestão do presidente Fernando Cassol durante o ano passado, parabenizando-o pelo trabalho e desejou uma boa sorte ao atual presidente Rodrigo Severo, desejando que se mantenha a parceria entre os dois Poderes.

Nos primeiros momentos da noite os vereadores inauguraram a nova Galeria de Ex-presidentes. Logo após, Fernando Cassol colocou a sua fotografia no local.

Dando continuidade a primeira sessão ficaram definidos os indicados para líderes de bancadas, ficando desta maneira: Paulo Uliana líder da Bancada do MDB, Adalberto Piovesan líder da Bancada do Progressistas e Tiago Facco líder da Bancada do PSB.

Nesta primeira Sessão Ordinária do ano, à convite da vereadora Jucemara Rossato, o prefeito do município de Agudo, Luís Henrique Kittel, usou a tribuna para falar sobre as Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS), que são ofertadas no seu município através da Secretaria de Saúde.

As sessões da Câmara de Vereadores de Nova Palma ocorrem todas as segundas-feiras, às 19h e podem ser assistidas através do canal Câmara de Vereadores de Nova Palma no Youtube. Nas quartas-feiras o Programa da Câmara vai ao ar na Rádio São Roque – 103.9 FM, a partir das 9h30min.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma