Abertas as inscrições para o projeto “Natal das Crianças” de Dona Francisca

A Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, juntamente com o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), abriu nesta segunda-feira, dia 10, o período de inscrições das crianças de 0 a 10 anos do município para o projeto “Natal das Crianças” de Dona Francisca.

As inscrições para os presentes de Natal estarão abertas até o dia 10 de novembro e deverão ser realizadas na sede do Cras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, presencialmente, mediante a apresentação da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança. As crianças inscritas receberão um presente do Papai Noel durante a programação do Natal.

Os organizadores salientam que as inscrições são destinadas somente para as crianças do município de Dona Francisca e que não haverá inscrições no dia do evento.

A entrega do presente acontecerá na Semana Natalina, no mês de dezembro, em data a ser definida e divulgada.