Abertas as inscrições para o projeto Expressando Arte 2020

Realizado pela Fundação Ângelo Bozzetto, com patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do Sistema Pró-Cultura LIC RS, o Projeto Expressando Arte 2020 realizará inscrições para as oficinas que acontecerão nos municípios de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Silveira Martins.

As inscrições são gratuitas e poderão realizadas de 9 a 13 de março. Os critérios para participação são: crianças e adolescentes em idade entre 4 e 18 anos e que estejam matriculadas em escola.

Em Faxinal do Soturno, são oferecidas as oficinas de ballet, técnicas circenses e karate junto a Fundação Ângelo Bozzetto (55 3263-3800).

Em Silveira Martins as oficinas serão de Jazz/dança contemporânea e técnicas circenses, junto a Escola Estadual Bom Conselho. (55 3224-1201) e Escola Municipal Frederico Savegnago (55 3224-10900.

E, em Restinga Sêca, as atividades serão realizadas junto ao Centro de Esporte e Lazer da Infância e Melhor Idade – Celime, com oficinas de Ballet, danças urbanas e técnicas circenses, e no Instituto Alex Procknow, em São Miguel, com oficinas de dança afro e percussão. Informações pelo telefone 55 99972-0706 (com Sônia).

O início das atividades está previsto para o dia 16 de março.

Fonte: Fundação Ângelo Bozzetto