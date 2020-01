Abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz Rural em São Sepé

Foram abertas no dia 2 de janeiro as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz Rural do Sindicato Rural de São Sepé. No total, estão sendo ofertadas 50 vagas.

Podem participar jovens de 14 a 24 anos, que estejam cursando o Ensino Médio ou que já tenham concluído o Ensino Fundamental. Menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável no ato da inscrição.

As inscrições são feitas exclusivamente na sede do Sindicato Rural de São Sepé até a próxima sexta-feira, 10 de janeiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Os documentos necessários são: RG (original e cópia); RG da mãe (original e cópia); CPF (original e cópia); Comprovante de residência (original e cópia); Carteira de trabalho e duas fotos 3×4 do candidato.

Será aplicada uma prova de seleção com os inscritos no dia 14 de janeiro. Os alunos participantes receberão salário mensal e terão a Carteira de Trabalho assinada.

Programa Jovem Aprendiz

O curso tem mais de 800 horas de aula ao longo de um ano e combina disciplinas teóricas e práticas, com o apoio de empresários rurais locais.

O Programa Jovem Aprendiz é promovido pelo SENAR-RS em conjunto com sindicatos rurais e empresas parceiras e visa suprir a necessidade de mão de obra qualificada, através de aulas teóricas e práticas dirigidas a jovens com idades entre 14 a 24 anos. O curso é dividido em três fases.

Núcleo Básico: conteúdos básicos que permitem preparar o jovem para sua formação como cidadão e para o desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão rural.

Núcleo Específico: conteúdos técnico-profissionais próprios de uma ou mais ocupações, respeitando os termos da Lei da Aprendizagem. Os conteúdos desta etapa são construídos de acordo com a realidade local e as necessidades e os interesses da clientela empregadora ou do mercado de trabalho local.

Prática Profissional: aplicação do embasamento teórico a uma situação real, oportunizada pelo SENAR-RS e/ou por Empresa Cotista contratante, devendo focar o planejamento curricular de aprendizagem, principalmente nas ações desenvolvidas no Núcleo Específico.

Fonte: O Sepeense e Senar/RS