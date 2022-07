Abertas as inscrições para o processo seletivo de Operário para Faxinal do Soturno

Abriu nesta segunda-feira, dia 18, e segue até a sexta-feira, dia 22, as inscrições para quatro vagas de Operário para atuação junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno. Os interessados podem se inscrever na recepção da Prefeitura, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

O Processo Seletivo Simplificado, sem exigência específica para nível de escolaridade, consistirá na aplicação de prova escrita e prova prática de caráter eliminatório/classificatório. As provas escritas serão compostas de cinco questões de raciocínio lógico, com grau de dificuldade nível fácil, considerado para nível alfabetizado. Já a prova prática será composta de duas avaliações envolvendo as atividades a serem desempenhadas.

Para se inscrever os candidatos deverão comparecer pessoalmente, apresentando ficha de inscrição e cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto.

A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.009,41. A contratação será pelo período de seis meses, prorrogável por igual período.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Edital:

https://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/arqs/8904.pdf

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno