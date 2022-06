Abertas as inscrições para novas Soberanas de Dona Francisca

Atuais Soberanas de Dona Francisca

Estão abertas desde a última sexta-feira, dia 10, as inscrições para o Concurso de Escolha da Nova Corte de Soberanas do Município de Dona Francisca, e será realizado no dia 16 de julho, no Clube Franciscano. Prazo de inscrições encerra no dia 1º de julho.

Serão escolhidas uma Rainha e duas Princesas que passam a representar Dona Francisca em eventos e atividades a serem desenvolvidos no município e fora dele. As vencedoras ganharão um prêmio em dinheiro e um presente especial. As fichas de inscrições poderão ser retiradas na recepção da Prefeitura das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Poderão participar jovens com idade mínima de 15 anos completos ou que completem até a data do evento, e com no máximo 21 anos. É obrigatório estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Superior, além de ter conhecimento sobre o município e disponibilidade de horário.

As atuais Soberanas de Dona Francisca são: Vanessa Doss Balzan (Rainha), Helena Kittel da Rosa (1ª Princesa) e Thailiny Pfaff Padilha (2ª Princesa).

O regulamento pode ser acessado no link:

https://www.donafrancisca.rs.gov.br/arqs/7430.pdf

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca