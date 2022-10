Abertas as inscrições para Guarda-vidas Civil Temporário no Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) lançou os editais do Processo Seletivo para capacitação de Guarda-vidas Civil Temporário (GVCT) até 40 vagas, e para já capacitados em Operação Verão anterior, 2020/2021 ou 2021/2022, com limite de 400 vagas.

Aos Guarda-Vidas Civis Temporários competirá a execução de funções relacionadas à atividade de salvamento aquático, sob supervisão e comando do CBMRS, ao qual os contratados estarão, administrativa e operacionalmente, subordinados. Os profissionais atuarão nos meses de novembro de 2022 a abril de 2023, o qual poderá ser reduzido conforme as necessidades do CBMRS.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 21 de outubro a 4 de novembro de 2022. No momento da inscrição, o candidato fará a opção da habilidade desejada (águas de mar ou águas internas). A opção entre Litoral Sul e Litoral Norte não poderá ser alterada após homologados os recursos de inscrição, tampouco o GVCT poderá atuar em região diversa da escolhida. Portanto, é preciso atenção no momento da inscrição.

Durante a realização da Capacitação Técnica de Guarda-Vidas, o(a) candidato(a) perceberá, mensalmente, remuneração no valor de R$ 2.120,00, proporcional ao número de dias do curso. Após sua contratação, o Guarda-vidas Civil Temporário perceberá mensalmente o valor de R$ 2.120,00, com acréscimo de 100% a título de risco de vida, totalizando R$ 4.240,00, além de 30 vales-refeição, e auxílio-transporte.

Clique AQUI e acesse a formulário de inscrição.