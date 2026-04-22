Abertas as inscrições para cursos do programa Carretas do Saber em Formigueiro

Estão abertas até o próximo dia 4 de maio as inscrições para cursos na área elétrica do programa Carretas do Saber no município de Formigueiro. A iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Formigueiro, é executada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai RS), integrante do Sistema Fiergs.

São ofertados dois cursos com um total de 32 horas/aula em cada: “Montagem e Reparação de Circuitos Elétricos Residenciais”, com atividades das 13h às 17h, e “Instalação de Sistemas Fotovoltaicos”, das 18h às 22h. As vagas são limitadas e as inscrições são realizadas diretamente na Secretaria de Assistência Social de Formigueiro.

Equipadas com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, as carretas são deslocadas para os municípios contemplados para a oferta de cursos gratuitos na área industrial, com o objetivo de proporcionar acesso à qualificação e aumentar a empregabilidade.

A prioridade é capacitar trabalhadores desempregados, subocupados, informais e jovens em busca do primeiro emprego. Estão previstos mais de 400 atendimentos aos municípios do Rio Grande do Sul e aproximadamente 12 mil alunos, divididos em duas turmas de 15 participantes por curso.