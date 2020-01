Abertas as inscrições para conselheiros do CMD de Agudo

Os desportistas interessados em participar como conselheiros do Conselho Municipal de Desportos de Agudo – (CMD), poderão realizar suas inscrições até o dia 23 de janeiro, junto à Secretaria de Educação e Desporto, entre 7h30min às 11h30min e 13h até às 16h30min.

O candidato deverá ser eleitor e residir no município há mais de cinco anos; estar apto a exercer a atribuição como representante de algum segmento do desporto municipal; e apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: cédula de identidade; CPF; comprovante de residência e titulo de eleitor.

Após o término das inscrições, o chefe do Poder Executivo, prefeito Valério Trebien, escolherá, dentre os inscritos, os cinco membros titulares e seus suplentes, que serão nomeados por Decreto.

Fonte: Prefeitura de Agudo