Abertas as inscrições para as novas Soberanas de Restinga Sêca

Abriu nesta quinta-feira, dia 14, o prazo para inscrições para a escolha das novas Soberanas de Restinga Sêca para o biênio 2022/2024.

Conforme o edital, as candidatas deverão ser moradoras de Restinga Sêca e com idade mínima de 16 anos e máxima de 21 anos completos até o dia 12 de agosto. As inscrições, que encerrarão no dia 1º de agosto, são realizadas na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (Estação Ferroviária) no horário das 8h30min às 10h30min e das 14h às 16h.

Depois da homologação das inscrições, as candidatas terão que seguir um cronograma de atividades com workshop, prova, entrevista e, por fim, o desfile no dia 12 de agosto, às 19h30min, no Salão Evangélico.

As atuais Soberanas de Restinga Sêca são: Isadora Bolzan (Rainha), Maria Eduarda Pohlmann (1º Princesa) e Natália Homrich (2ª princesa).

Clique AQUI e acesse o edital.