Abertas as inscrições para a eleição da nova equipe diretiva da Escola Dezidério Fuzer

Foram abertas nesta quarta-feira, dia 6, as inscrições para a eleição da equipe diretiva da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dezidério Fuzer, na localidade de São Miguel, em Restinga Sêca, para o período de 2022 a 2024.

Os requisitos para concorrer nas eleições são: Ter no mínimo três anos de exercício no Magistério Municipal, ser aprovado em prova de seleção ou ser estável no emprego de professor e ter habilitação mínima de magistério ou curso superior na área da educação.

Os interessados devem se inscrever na escola, no horário de expediente mediante ofício acompanhado de alguns documentos como: Comprovante de habilitação, declaração de disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 40 horas semanais, relação dos componentes da chapa, entre outros. As inscrições estão abertas até o dia 20.

Clique AQUI para acessar o edital completo.