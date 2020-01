Abertas as inscrições para a Colônia de Férias 2020 de Nova Palma

O Centro de Referência da Assistência Social – Cras de Nova Palma, está realizando as inscrições para a 14ª Colônia de Férias.

As atividades, que prometem momentos de união, integração, brincadeiras e muita diversão, serão realizadas de 14 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020, nas dependências do Balneário Municipal. Serão três turmas: crianças a partir dos 6 anos, adolescentes e a turma da 3ª Idade.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 de janeiro, no Cras Nova Palma. Para efetuar a inscrição é preciso levar documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento) do participante e dos responsáveis, em caso de menor de idade.

Mais informações diretamente no Cras de Nova Palma ou pelos telefones: 3266-1079 ou 99989-8400.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma