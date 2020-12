Aapecan Santa Maria entrega 120 cestas de Natal para usuários

Nos últimos dias 7 e 9 de dezembro, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Santa Maria realizou a entrega das Cestas de Natal para 120 usuários e suas famílias atendidos pela Unidade, que estão em tratamento oncológico. As entregas foram realizadas em Santa Maria nas residências dos usuários pela equipe técnica, formada pela assistente social, Ângela Gomes, e a psicóloga, Aline Denardi.

Para usuários de outras cidades, a entrega foi feita em parceria com a Secretária de Saúde de cada município, entre elas Agudo, Alegrete, Caçapava do Sul, Formigueiro, Itaqui, Ivorá, Júlio de Castilhos, Restinga Sêca, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Pedro do Sul e São Sepé.

Cesta de Natal 2020

A cesta é um dos benefícios oferecidos pela instituição, todos os anos, para usuários e familiares em situação de vulnerabilidade social, a fim de possibilitar a realização de uma ceia na noite de Natal. Uma das usuárias a receber a cesta de Natal foi a Elisângela de Assis Leite, de Santa Maria que aproveitou e fez um registro com todos os itens recebidos.

“Não tenho palavras pra agradecer, agradeço a Deus por colocar anjos amigos pra nós auxiliar nos momentos difíceis. Fiquei muito feliz”, relatou Elisângela.

Neste ano, por conta da pandemia, a associação não realizou a tradicional Festa de Natal, de forma presencial. Desta forma, a Aapecan optou por aumentar a quantidade de itens, oferecendo alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Além disso, as crianças também receberam a visita do Papai Noel, onde foram presentadas com brinquedos e doces.

Realização de campanha de Natal

A ação de Natal da Aapecan foi realizada com apoio de contribuintes da instituição, que participaram da campanha com doações em recursos, por meio do contato com o setor de Telemarketing.

Ainda, foram realizadas arrecadações de alimentos no Supermercado Beltrame e Hipo Supermercados, campanhas de arrecadação de produtos de higiene na Farmácia São João, Agafarma e MB Farmácias, e uma gincana de arrecadação de alimentos Taça Outubro Rosa e Novembro Azul 2020.

Mais informações pelo telefone (55) 3025-9400 com o setor de Comunicação.

Fonte: Aapecan