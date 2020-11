Aapecan lança campanha Novembro Azul

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) iniciou as atividades para o lançamento da campanha Novembro Azul de prevenção ao Câncer de próstata. O movimento tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás somente do câncer de pele.

Segundo a psicóloga da Aapecan, Aline Denardi, o Novembro Azul é uma forma de desmistificar informações e reforçar a importância da realização de exames, que podem detectar a doença em estágio inicial.

“O exame de PSA é muito importante para detectar o tumor. Porém a realização dele não descarta a necessidade do exame de toque retal”, explica a psicóloga, que ministra as palestras informativas sobre a campanha da Aapecan.

Exposição de fotos Novembro Azul

A partir do dia 1º de novembro, a Aapecan abriu para visitação para exposição fotográfica Novembro Azul no Shopping Praça Nova, em Santa Maria. A exposição traz a história de homens, usuários da Aapecan, que enfrentaram o diagnóstico da doença e conseguiram vencê-la.

O usuário José Antônio Machado, 66 anos, de Santa Maria é um dos participantes da exposição. Em entrevista para a instituição, ele conta que descobriu o diagnóstico ao realizar os exames periódicos.

“O meu maior desafio foi a parte emocional, que foi muito afetada. Ainda, tive que enfrentar uma cirurgia. Por isso, vejo essa campanha importante para que os homens se conscientizem e tratem o mais rápido possível”, conta ele.

Palestras informativas

A instituição abre agenda para palestras informativas sobre o movimento, que podem ocorrer de forma presencial ou online, respeitando os protocolos de segurança. Para agendamentos, as empresas podem entrar em contato pelo WhatsApp (55) 99672-6467 ou pelo telefone (55) 3025-9400.

Ainda, a entidade está com inscrições abertas para a “Taça Outubro Rosa e Novembro Azul”, uma gincana virtual de arrecadação de alimentos, de forma gratuita, pelo WhatsApp (55) 99672-6467. A proposta é adaptar os Torneios de Futsal da Aapecan, que ocorriam de forma anual e presencial antes da pandemia. A equipe que arrecadar maior quantidade de alimentos será premiada com 1 pizza gigante da Pizzaria La Vonte, troféu e medalhas.

Sobre a Aapecan

A Aapecan é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com 14 unidades no Rio Grande do Sul, que atua no auxílio a pessoas em tratamento oncológico por meio de atendimento assistencial, psicológico, jurídico e nutricional, hospedagem, alimentação diária, transporte, grupos de apoio e oficinas recreativas. Mais informações sobre a instituição podem ser adquiridas pelo site aapecan.com.br.

Fonte: Aapecan