Aapecan divulga campanha Outubro Rosa em Restinga Sêca

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Santa Maria estará na cidade de Restinga Sêca, na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, a fim de divulgar a campanha Outubro Rosa de prevenção ao Câncer de Mama.

O movimento mundial ocorre todos os anos com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. A Aapecan é uma das instituições, que participa ativamente da campanha, a fim de proporcionar informações sobre os fatores de proteção e a importância do diagnóstico precoce.

Confira a agenda de atividades da Aapecan em Restinga Sêca:

9h: Secretaria de Saúde: reunião com a secretaria de Saúde, Jocelaine Brauner, sobre a campanha Outubro Rosa.

10h – Prefeitura Municipal: reunião com prefeito Paulo Ricardo Salerno, sobre a campanha Outubro Rosa.

11h – Rádio Comunitária: entrevista sobre a campanha Outubro Rosa com a psicóloga Aline Denardi e assistente social Ângela Gomes

11h30 – Unidade Básica de Saúde – Posto Central: entrega de material informativo sobre a campanha Outubro Rosa

13h30 – Visitas domiciliares da psicóloga Aline Denardi e assistente social Ângela Gomes a alguns usuários que participavam do grupo de apoio da Aapecan, que era realizado mensalmente em Restinga Sêca. O grupo está com atividades suspensas por conta da pandemia do Coronavírus.

15h30 – Rádio Integração: Entrevista sobre a campanha Outubro Rosa com a psicóloga Aline Denardi e assistente social Ângela Gomes

Depoimento

A usuária Maria Aparecida, 30 anos, de Santa Maria, é uma das assistidas da Aapecan, que participou da campanha neste ano. Em conversa com a instituição, ela relatou que percebeu algo diferente em seu corpo durante um banho, onde realizou o exame de toque e sentiu um caroço no seio. Após procurar pelo auxílio médico, ela foi diagnosticada com câncer de mama.



“Eu era bem descuidada em relação a minha saúde, não costumada ir ao médico fazer exames de rotina. Então, hoje vejo a importância de campanhas como as do Outubro Rosa para que as mulheres se conscientizem que a saúde é tudo e que dependemos dela”, conta Maria.

Ao iniciar o tratamento, Maria relata que seu maior desafio foi aceitar a queda de cabelos. Segundo ela, sempre cuidou das mechas com atenção, porém ela tinha consciência que era uma fase passageira e logo tudo voltaria ao normal: “se eu pudesse dar um conselho, diria para que as mulheres se cuidem e se previnam, mas acima de tudo, que se amem em primeiro lugar, e não desanimem”.

Atividades da campanha Outubro Rosa

Durante o mês, Aapecan também realiza atividades alusivas, que neste ano foram adaptadas em função da pandemia do Coronavírus, entre elas a exposição de fotos “Outubro Rosa: nós protegemos a vida” com mulheres em tratamento contra o câncer de mama, de 13 de outubro a 31 de outubro, no Shopping Praça Nova, em Santa Maria.



Ainda, a entidade lança a “Taça Outubro Rosa e Novembro Azul”, uma gincana virtual de arrecadação de alimentos, que está com inscrições abertas gratuitas pelo WhatsApp (55) 99672-6467. A proposta é adaptar os Torneios de Futsal da Aapecan, que ocorriam de forma anual e presencial antes da pandemia. A equipe que arrecadar maior quantidade de alimentos será premiada com 1 pizza gigante da Pizzaria La Vonte, troféu e medalhas.

Além disso, a instituição também segue na venda de camisetas (R$ 25) e máscaras (R$ 5) da campanha Outubro Rosa.

Sobre a Aapecan

A Aapecan é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com 14 unidades no Rio Grande do Sul, que atua no auxílio a pessoas em tratamento oncológico por meio de atendimento assistencial, psicológico, jurídico e nutricional, hospedagem, alimentação diária, transporte, grupos de apoio e oficinas recreativas. Mais informações sobre a instituição podem ser adquiridas pelo site aapecan.com.br, pelo telefone (55) 3025-9400 ou WhatsApp (55) 99672-6467.

Fonte: Aapecan