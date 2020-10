Aapecan divulga as atividades da campanha Outubro Rosa 

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) inicia as atividades da campanha Outubro Rosa com a intenção de conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Neste ano, a Aapecan contará com diferentes iniciativas, que serão adaptadas por conta da pandemia do Coronavírus. Entre elas, estão as palestras gratuitas oferecidas a empresas e instituições sobre as temáticas tomando os devidos cuidados necessários com número limitado de pessoas, distanciamento, obrigatoriedade da utilização de máscara e álcool em gel.

Em contrapartida, a entidade solicita a doação de 1 quilo de alimento não perecível por ouvinte das palestras, a fim de auxiliar na montagem das cestas de Natal dos usuários, que serão entregues em dezembro. Além disso, a instituição também realiza a venda de camisetas e máscaras personalizadas das campanhas, no valor de R$ 25 (camisetas) e R$ 5(máscaras). As empresas e pessoas físicas, que tiverem interesse em adquirir as palestras e encomendar os produtos podem entrar em contato pe lo WhatsApp (55) 99672-6467.

A campanha Outubro Rosa

O Outubro Rosa é uma campanha mundial, que ocorre todos os anos com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. A Aapecan é uma das instituições, que participa ativamente da campanha, a fim de proporcionar informações sobre os fatores de proteção e a importância do diagnóstico precoce.

Exposição de fotos Outubro Rosa será realizada no Shopping Praça Nova

A exposição de fotos Outubro Rosa será lançada no dia 13 de outubro e segue exposta até o dia 31 de outubro, no Shopping Praça Nova, de Santa Maria. A iniciativa irá trazer imagens e relatos de mulheres que superaram o Câncer de mama.

As fotos foram produzidas pela Assessoria de Comunicação das unidades da Aapecan Santa Maria e Ijuí, dentro da Casa de Apoio, seguindo as orientações necessárias dividindo as participantes em horários distintos, a fim de evitar aglomerações.

Sobre o trabalho da Aapecan

A Aapecan é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com 14 unidades no Rio Grande do Sul, que atua no auxílio a pessoas em tratamento oncológico por meio de atendimento assistencial, psicológico, jurídico e nutricional, hospedagem, alimentação diária, transporte, grupos de apoio e oficinas recreativas. Mais informações sobre a instituição podem ser adquiridas pelo site aapecan.com.br, pelo telefone (55) 3025-9400 ou WhatsApp (55) 99672-6467.

Fonte: Aapecan