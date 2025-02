AABB Comunidade em Faxinal do Soturno terá continuidade neste ano

Na manhã da última sexta-feira, dia 14, uma equipe do Poder Executivo de Faxinal do Soturno esteve reunida com o gerente da agência do Banco do Brasil faxinalense, Carlos Bortoly, e o presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil (ABB) no município, Francisco Marion Palma, quando trataram sobre a continuidade do projeto AABB Comunidade.

O projeto tem como proposta a integração entre escola, família e comunidade, e é desenvolvido no município há 27 anos, com atividades no contraturno escolar. Os projetos educacionais iniciam em março, com a participação de 100 crianças, quando serão ofertadas oficinas de aulas de italiano, tutoria em português e matemática, xadrez, tênis de mesa, futebol, atividades recreativas, canto e violão.

Participaram da reunião o prefeito Lourenço Domingos Moro, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Simone Stieler, e o secretário municipal de Administração e Gestão Financeira, Eduardo Garlet Prestes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno