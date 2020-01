AABB Comunidade de Faxinal do Soturno encerra 2019 com passeio em shopping de Santa Maria

Após um ano repleto de atividades, aulas diversas e muito aprendizado, os alunos do Programa AABB Comunidade de Faxinal do Soturno encerraram 2019 de forma festiva. No dia 17 de dezembro, as crianças fizeram um passeio ao Shopping Praça Nova, em Santa Maria.

A coordenadora do programa, Renata Bulegon, afirma que o objetivo foi desenvolver o universo social dos alunos, permitindo-lhes a observação crítica dos aspectos funcionais da região. A garotada aproveitou para contemplar a decoração natalina e brincar. Também teve sorvete e muitas fotos da turminha.

O AABB Comunidade é desenvolvido há 23 anos em Faxinal do Soturno. Atualmente, são ofertadas 100 vagas para os alunos participarem de atividades no turno inverso ao escolar. Para 2020, as inscrições começam no mês de março.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno