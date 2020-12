A Coleção Fanciullo da Fundação Antonio Meneghetti lançou seu 4º volume

Incentivar, desde cedo, a leitura e aprendizagem é uma forma de investir em grandes inteligências. Foi com esse objetivo que a Fundação Antonio Meneghetti lançou a Coleção Fanciullo: os livros trazem, em formato de informativo ou histórias, mensagens que possibilitam à criança uma conscientização sobre o seu papel na sociedade, ao mesmo tempo em que provoca a reflexão sobre o que, em essência, ela é

O quarto volume da coleção é o livro de narrativas “Identidade Jovem: incentivando o protagonismo responsável” e foi produzido pelos alunos de graduação da Antonio Meneghetti Faculdade, como contrapartida do desconto oferecido pela Bolsa Identidade Jovem.

Ao longo do ano, e principalmente no segundo semestre, os bolsistas produziram 31 narrativas que trazem a criança como protagonista de seu dia a dia. As histórias deixam mensagens de jovens que, diante de problemas do cotidiano, empreendem e conseguem fazer alternativas de valor para a sua construção.

Desde a escolha da temática até as ilustrações e diagramação, todo o processo foi conduzido pelos jovens de 18 a 33 anos, alunos de todos os cursos de graduação da AMF.

O livro foi produzido em 2020, por meio de atividades presenciais e remotas, demonstrando que os autores, mesmo diante de situações adversas, conseguiram trabalhar, inovar e entregar um resultado de valor para si e para a sociedade.

A obra tem finalidade lúdica e pedagógica e compõe material para ser utilizado e distribuído para crianças e jovens participantes de todos os Projetos da Fundação Antonio Meneghetti.

Representantes de escolas e projetos educacionais podem solicitar exemplares do livro pelo e-mail: projetos@fundacaoam.org.br

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti