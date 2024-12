A alta demanda por aluguel em Santa Maria impulsionada por estudantes

O Rio Grande do Sul é um dos estados mais famosos do Brasil e, além da capital Porto Alegre, entrega excelentes estruturas no interior do estado. Um deles é Santa Maria, que fica localizado a 290 km de POA e consegue se destacar de forma expansiva no estado e recebe muito investimento do governo para desenvolver a região.

Uma das características do município é a sua identificação com o mundo estudantil. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma das mais famosas do Rio Grande do Sul e atrai diversos universitários ano após ano para estudar e buscar um alto nível de formação acadêmica.

Como não poderia ser diferente, o perfil mais jovem é um dos que mais fomentam o mercado imobiliário do município. Sendo assim, a procura por apartamento em Santa Maria para alugar é intensa e o mercado se mantém aquecido ao longo dos anos.

Devido a situação mais apertada na época de faculdade, muitos universitários se juntam para morar juntos e dividir as despesas, o que facilita na hora de manter as contas em dia e ainda conseguir juntar dinheiro para realizar novos investimentos.

Além das imobiliárias que entendem o momento e buscam alternativas para atender esse nicho da população, quem já possui o seu imóvel na cidade, sabe que tem em mãos uma ótima oportunidade para desenvolver essa área e valorizar o preço do aluguel. Ou seja, ainda consegue uma renda extra para aumentar os ganhos e aplicar até mesmo em outros imóveis.

Atualmente, de acordo com o ranking FipeZap, o valor do metro quadrado em Santa Maria está na casa dos R$4.816,00, o que potencializa a chance de realizar ótimos acordos.

Cidade grande no interior do estado

Uma das características de Santa Maria é a sua qualidade de vida. Apesar da grande distância para a cidade de Porto Alegre, quem opta por morar na cidade se surpreende com a infraestrutura de primeiro nível que o local apresenta.

Para entendermos de forma direta, o município é uma cidade do interior com ares de cidade grande, o que ajuda até mesmo moradores e alunos de pontos mais agitados do próprio Rio Grande do Sul a tocar a sua vida da forma mais natural possível.

Por conta da fácil adaptação, o governo local investe pesado na questão da infraestrutura e apresenta um bom desenvolvimento no setor de comércio e serviços, tudo para deixar a população mais confortável para tocar a sua vida e claro, aproveitar os momentos de lazer.

Destaque para a vida noturna da cidade. Já que a demanda de jovens estudantes existe por lá, principalmente aos finais de semana, o espaço reserva ótimos pontos para tomar bons drinks nos bares e restaurantes e apreciar um pouco mais não só da cultura gaúcha no que diz respeito à gastronomia, mas em relação à inserção no estilo de vida de Santa Maria, que é uma referência no interior do estado.

Por Rafael Takacs

Jornalista